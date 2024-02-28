Король Норвегии попал в больницу в Малайзии с инфекционным заболеванием

Куала-Лумпур. Малайзия. Медики госпитализировали короля Норвегии Харальда V, заболевшего во время отдыха в Малайзии. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на NRK.

Монарх заразился некоей инфекцией, какой именно – не уточняется. Лечением занимаются как малайзийские, так и европейские врачи. Последние сопровождали пожилого короля в поездке.

Возраст Харальда V составляет 87 лет, очередной день рождения он отметил в январе. Несмотря на преклонные годы, король активно занимается парусным спортом, участвует в соревнованиях и занимает призовые места. После того как монарх заночевал на борту своей яхты «Сира», его даже прозвали «король-матрос»,

Напомним, онкологическое заболевание выявили в начале февраля у короля Великобритании Карла III. Он проходит лечение и общается с настоятелем православного монастыря на Афоне архимандритом Ефремом.