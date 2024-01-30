Врачи Удмуртии удалили мужчине 7-сантиметровый камень в почке

Ижевск. Удмуртия. Врачи ГКБ №6 Ижевска помогли пациенту с огромным камнем в почке. Из-за того что мужчина долгое время не обращался к врачам, камень вырос до 7 сантиметров в длину. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В ходе диагностики у 55-летнего жителя Ижевска выявили коралловидный камень. Такие растут быстро и практически всегда сопровождаются инфекцией, отмечают врачи.

Камень в итоге перекрыл мочеточник, из-за чего почка увеличилась в три раза и перестала функционировать. Учитывая общее состояние пациента и размеры погибшего органа, было принято решение о проведении нефрэктомии – удалении почки.

Заведующий урологическим отделением больницы Данил Савинцев, врачи-урологи Сергей Засыпкин и Гордей Коновалов, а также медсестра-анестезист Надежда Волкова смогли успешно провести операцию, которая заняла два часа.

Мужчина уже скоро сможет вернуться к активному образу жизни, однако, чтобы сохранить вторую почку, ему придётся исключить из своего рациона острую, солёную, копчёную и жареную пищу, минеральную воду.

«Проходить комплексное обследование, особенно после 40 лет, рекомендуется ежегодно. Даже если ничего не болит. Многие серьезные заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно и именно в это время их еще можно вылечить, не прибегая к радикальным мерам», — отмечает главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по медпрофилактике Ольга Краснова.