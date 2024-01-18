Ребенок с открытой формой туберкулеза ходил на занятия в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. Зараженный туберкулезом открытой формы ребенок посещал уроки в Санкт-Петербурге. Опасное инфекционное заболевание выявлено в школе № 203, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

О факте заражения было объявлено 17 января. Родители детей заявляют, что руководство учебного заведения знало об этом еще неделю назад, но не отменило занятия. По их словам, тогда в школе проводилась санобработка. После нее от учеников и родителей потребовали в двухнедельный срок представить справки из тубдиспансера и флюорографию.

Также родители рассказали, что их дети посещают спортивные секции в соседней школе № 385 и могли занести инфекцию туда.

Официальным подтверждением данной информации СМИ не располагают.