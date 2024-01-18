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Ребенок с открытой формой туберкулеза ходил на занятия в Санкт-Петербурге

12:59, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ребенок с открытой формой туберкулеза ходил на занятия в Санкт-Петербурге
12:59, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
164
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#Санкт-Петербург\n#школы\n#дети\n#здоровье\n#медицина\n#инфекция\n#туберкулез
Фото: pxhere.com
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Уроки в школе продолжаются

Санкт-Петербург. Зараженный туберкулезом открытой формы ребенок посещал уроки в Санкт-Петербурге. Опасное инфекционное заболевание выявлено в школе № 203, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

О факте заражения было объявлено 17 января. Родители детей заявляют, что руководство учебного заведения знало об этом еще неделю назад, но не отменило занятия. По их словам, тогда в школе проводилась санобработка. После нее от учеников и родителей потребовали в двухнедельный срок представить справки из тубдиспансера и флюорографию.

Также родители рассказали, что их дети посещают спортивные секции в соседней школе № 385 и могли занести инфекцию туда. 

Официальным подтверждением данной информации СМИ не располагают.

12:59, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#Санкт-Петербург\n#школы\n#дети\n#здоровье\n#медицина\n#инфекция\n#туберкулез