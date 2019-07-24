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Изображение Алины Загитовой появится на стенах одного из домов Ижевска

14:10, 24 июля, 2019
Диана Ворончихина
Изображение Алины Загитовой появится на стенах одного из домов Ижевска
14:10, 24 июля, 2019
Диана Ворончихина
1302
0
#спорт\n#достижения\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#художники\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
1302
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Рисунок сделает художник Антон Нырков, который нарисовал Децла на улице Карла Маркса, 275.

Ижевск. Удмуртия. Изображение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой появится на доме №158 по улице Пушкинской. Об этом журналистам в среду, 24 июля, рассказала председатель совета дома Наталья Агафонова.

По её словам, рисунок сделает художник Антон Нырков, который нарисовал Децла на улице Карла Маркса, 275. Он начнёт работать после того, как подрядная организация оштукатурит стены и нанесёт резиновую краску, которая отличается стойкостью и долговечностью. Жители дома уже проголосовали за проект, сейчас он находится на стадии согласования.

На работы потребуется 100 тыс. рублей.

«Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про неё нужно говорить», - пояснила Наталья Агафонова.

Также на фасаде планируют нарисовать портреты Галины Кулаковой, чемпиона мира по шашкам Алексея Чижова, биатлониста Ивана Черезова, футболиста Артема Дзюбы и хоккеиста Кирилла Капризова.

14:10, 24 июля, 2019
Диана Ворончихина
1302
0
#спорт\n#достижения\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#художники\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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