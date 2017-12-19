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      Удмуртия в минуту: памятник конструктору мотоцикла «Иж» и новые обитатели зоопарка

      18:14, 19 декабря, 2017
      18:14, 19 декабря, 2017
      152
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      #СМИ\n#наркотики\n#Ижевск\n#Камбарка\n#экология\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#памятник\n#суд
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      Традиционный обзор самых интересных новостей от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник, 19 декабря, завершился в Удмуртии. Информационные итоги дня, по традиции, подводят корреспонденты информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту: памятник конструктору мотоцикла "Иж" и новые обитатели зоопарка

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Загрязняли реку:

      Муниципальное предприятие «ЖКХ «Кама» Камбарского района сливало неочищенные сточные воды в Нижнекамское водохранилище. Оказалось, очистные сооружения компании неисправны. Прокуратура потребовала устранить нарушения.

      Новый памятник:

      В Ижевске появится памятник первому конструктору мотоцикла «Иж». Установить его планируется в честь 130-летия Петра Можарова. Горожан приглашают на обсуждение макета скульптуры.

      Плантация в квартире:

      Ижевчанин выращивал дома коноплю. Мужчина оборудовал комнату системами вентиляции, освещения и полива. Полицейские обнаружили 8 кустов конопли и около 30 гр марихуаны. Горожанин вскоре предстанет перед судом.

      Преступление и наказание:

      Житель Ижевска проведет в колонии строгого режима 2 года и 6 месяцев за публичные призывы к терроризму. Мужчина является приверженцем радикальных религиозных идей.

      Новоселы:

      Домашние яки стали новыми жителями Зоопарка Удмуртии. Парочку новоселов зовут Кузнечик и Матрена. Они прибыли в Ижевск из Новосибирска и Челябинска. Для суровых обитателей построили отдельный вольер.

      18:14, 19 декабря, 2017
      152
      0
      #СМИ\n#наркотики\n#Ижевск\n#Камбарка\n#экология\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#памятник\n#суд

       

       

       

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