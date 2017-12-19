Традиционный обзор самых интересных новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник, 19 декабря, завершился в Удмуртии. Информационные итоги дня, по традиции, подводят корреспонденты информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту: памятник конструктору мотоцикла "Иж" и новые обитатели зоопарка Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Загрязняли реку:

Муниципальное предприятие «ЖКХ «Кама» Камбарского района сливало неочищенные сточные воды в Нижнекамское водохранилище. Оказалось, очистные сооружения компании неисправны. Прокуратура потребовала устранить нарушения.

Новый памятник:

В Ижевске появится памятник первому конструктору мотоцикла «Иж». Установить его планируется в честь 130-летия Петра Можарова. Горожан приглашают на обсуждение макета скульптуры.

Плантация в квартире:

Ижевчанин выращивал дома коноплю. Мужчина оборудовал комнату системами вентиляции, освещения и полива. Полицейские обнаружили 8 кустов конопли и около 30 гр марихуаны. Горожанин вскоре предстанет перед судом.

Преступление и наказание:

Житель Ижевска проведет в колонии строгого режима 2 года и 6 месяцев за публичные призывы к терроризму. Мужчина является приверженцем радикальных религиозных идей.

Новоселы:

Домашние яки стали новыми жителями Зоопарка Удмуртии. Парочку новоселов зовут Кузнечик и Матрена. Они прибыли в Ижевск из Новосибирска и Челябинска. Для суровых обитателей построили отдельный вольер.