В Удмуртии подвели итоги зимней переписи диких животных

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии насчитывается 18 700 особей лося. Данные приведены в составленной зимней переписи животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Чтобы составить данные, сотрудники Минприроды Удмуртии и охотники прошли более 900 маршрутов, общая протяжённость которых составила 11 000 километров. Работа велась с января по март.

Полученные данные показывают, что в регионе живёт 18 700 лосей, 840 кабанов, 3 100 лисиц, 22 800 зайцев-беляков, 14 400 белок, 73 000 тетеревов, 43 900 глухарей, 2 900 куниц, 196 рысей, 213 косуль и 38 волков.