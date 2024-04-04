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Пятнистые гиены из зоопарка Ижевска получили имена

17:22, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пятнистые гиены из зоопарка Ижевска получили имена
17:22, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные\n#имена
Фото: зоопарк Ижевска
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Теперь малышей зовут Камари и Рокси.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска выбрали имена пятнистым африканским гиенам. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Напомним, что животные приехали в Ижевск в начале 2024 года. Недавно гиенам исполнилось 9 месяцев. 

Сотрудники зоопарка попросили своих посетителей помочь придумать имена для этих африканских жителей. В результате было предложено более 150 вариантов. 

Больше всего сотрудникам учреждения приглянулись имена Камари и Рокси. Они означают «великая радость» и «рассвет». 

Оба варианта имен предложила Светлана Варина, и теперь ей достанется приятный подарок. 

17:22, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные\n#имена