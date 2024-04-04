Пятнистые гиены из зоопарка Ижевска получили имена

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска выбрали имена пятнистым африканским гиенам. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, что животные приехали в Ижевск в начале 2024 года. Недавно гиенам исполнилось 9 месяцев.

Сотрудники зоопарка попросили своих посетителей помочь придумать имена для этих африканских жителей. В результате было предложено более 150 вариантов.

Больше всего сотрудникам учреждения приглянулись имена Камари и Рокси. Они означают «великая радость» и «рассвет».

Оба варианта имен предложила Светлана Варина, и теперь ей достанется приятный подарок.