В зоопарке Ижевска родились две обезьянки

Ижевск. Удмуртия. В павильоне «Страна обезьян» зоопарка Ижевска появились два новых обитателя. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На днях у пары обыкновенных игрунок родились два малыша. Сотрудники зоопарка сообщают, что обезьянки чувствуют себя прекрасно и имеют хороший аппетит.

Отмечается, что обычно воспитанием малышей у этого вида обезьян занимаются папы, они постоянно носят детенышей на своих спинах. Мамы берут малышей в руки только для кормления.

Жителям Удмуртии предлагают придумать имена для деток. Главное условие — чтобы клички подходили как мальчику, так и девочке. Свои варианты можно написать в комментариях поста.

Напомним, что недавно в зоопарке Ижевска выбрали имена пятнистым гиенам.