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В зоопарке Ижевска родились две обезьянки

17:50, 15 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарке Ижевска родились две обезьянки
17:50, 15 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные
Фото: зоопарк Ижевска
145
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Жители Удмуртии могут придумать для них имена.

Ижевск. Удмуртия. В павильоне «Страна обезьян» зоопарка Ижевска появились два новых обитателя. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

На днях у пары обыкновенных игрунок родились два малыша. Сотрудники зоопарка сообщают, что обезьянки чувствуют себя прекрасно и имеют хороший аппетит. 

Отмечается, что обычно воспитанием малышей у этого вида обезьян занимаются папы, они постоянно носят детенышей на своих спинах. Мамы берут малышей в руки только для кормления.

Жителям Удмуртии предлагают придумать имена для деток. Главное условие — чтобы клички подходили как мальчику, так и девочке. Свои варианты можно написать в комментариях поста. 

Напомним, что недавно в зоопарке Ижевска выбрали имена пятнистым гиенам.  

17:50, 15 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные