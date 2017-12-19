В Зоопарке Удмуртии появились новые жители - яки

Для новосёлов построили отдельный вольер.

Ижевск. Удмуртия. Домашние яки стали новыми жителями Зоопарка Удмуртии. Для суровых обитателей построили отдельный вольер, сообщается в официальной группе учреждения в соцсети Вконтакте.

Парочку яков зовут Кузнечик и Матрена. Своё имя 250-килограммовый самец получил благодаря большой любви прыгать как насекомое. Кузнечик прибыл в Удмуртию из Новосибирского зоопарка, а самка - из Челябинска.

Пара молодая, обоим около 2 лет, пока сводить их вместе не будут из-за юного возраста.

«Зоопарк расширяется, и это самое главное! Территория зоопарка позволяет нам это делать. А новые виды животных вдохновляют нас на подобные подвиги», - рассказала директор Зоопарка Светлана Малышева.