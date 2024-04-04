20 тысяч слонов пообещал выслать в Германию президент Ботсваны

Габороне. Ботсвана. Неоднозначный подарок Германии намерен сделать президент Ботсваны Мокгвитси Масиси. Лидер африканской страны пообещал отправить немецким властям 20 тыс. живых слонов, передает «МИР 24» со ссылкой на ВВС News.

Причиной послужили планы правительства ФРГ ограничить ввоз охотничьих трофеев, в том числе из Африки.

Масиси пояснил, что в Ботсване размножившиеся слоны разоряют поля и сады, обрекая жителей на голод. Поэтому запреты на охоту и торговлю ее результатами вредят населению страны.

«Немцы должны жить вместе с животными так, как вы пытаетесь учить этому нас», – заявил ботсванский лидер. Он добавил, что слова об отправке слонов не шутка, и отказ не принимается.

Сейчас в сравнительно небольшой африканской стране живут 130 тыс. слонов – это треть от общего поголовья этих животных в мире. Ранее около 8 тыс. слонов Ботсвана передала Анголе, столько же предложила Мозамбику.

Добавим, крупнейшим в Евросоюзе импортером трофеев охоты на слонов до недавнего времени была Германия.