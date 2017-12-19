В Ижевске появится памятник первому конструктору мотоцикла «Иж»

Жители могут внести свои пожелания по макету будущего культурного объекта.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут обсудить памятник первому конструктору мотоцикла «ИЖ» и внести свои предложения. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, презентация макета пройдёт 21 декабря в 18:30 в Национальном музее Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.
Идею установить памятник Петру Можарову поддержали 1500 горожан и гостей республики, сбор подписей ещё продолжается.
Памятник появится в честь 130-летия конструктора.
В мероприятии примут участие работники ижевского мотопроизводства, представители мотосообщества, краеведы, общественные деятели.