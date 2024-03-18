Побережье Техаса завалило ядовитыми моллюсками

Хьюстон. США. Отдых американцев на пляжах Техаса оказался под угрозой. Побережье Мексиканского залива переживает нашествие морских слизней, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

Эти красивые морские существа размером не более 40 мм относятся к голожаберным моллюскам. От хищников их защищает яд. Он представляет опасность и для человека. Контакт даже с одним крошечным «голубым драконом», как их называют за яркую расцветку, способен отправить человека на больничную койку.

Ученые из Научно-исследовательского института Харта заметили огромные скопления морских слизней у берегов острова Норт-Падре (штат Техас) 18 марта. Они опубликовали серию снимков этих животных и призвали купальщиков не приближаться к моллюскам.

Предполагают, что голубых драконов прибило к берегу сильными юго-восточными ветрами.