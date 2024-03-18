Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Побережье Техаса завалило ядовитыми моллюсками

15:22, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Побережье Техаса завалило ядовитыми моллюсками
15:22, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#США\n#море\n#отдых\n#животные
Фото: wikipedia.org/Sylke Rohrlach from Sydney
60
0

Прикосновение к морскому слизню может стать причиной госпитализации.

Хьюстон. США. Отдых американцев на пляжах Техаса оказался под угрозой. Побережье Мексиканского залива переживает нашествие морских слизней, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

Эти красивые морские существа размером не более 40 мм относятся к голожаберным моллюскам. От хищников их защищает яд. Он представляет опасность и для человека. Контакт даже с одним крошечным «голубым драконом», как их называют за яркую расцветку, способен отправить человека на больничную койку.

Ученые из Научно-исследовательского института Харта заметили огромные скопления морских слизней у берегов острова Норт-Падре (штат Техас) 18 марта. Они опубликовали серию снимков этих животных и призвали купальщиков не приближаться к моллюскам. 

Предполагают, что голубых драконов прибило к берегу сильными юго-восточными ветрами.

15:22, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#США\n#море\n#отдых\n#животные