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Представители более 200 видов животных погибли при пожаре зоопарка в Крыму

15:13, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Представители более 200 видов животных погибли при пожаре зоопарка в Крыму
15:13, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
162
0
#Крым\n#пожар\n#животные\n#зоопарк
Фото: pxhere.com
162
0

Спасти удалось только смотрительницу и медведей.

Евпатория. Крым. Почти все животные зоопарка «Тропик Парк» в Феодосии погибли в результате пожара. Здание зверинца загорелось в ночь на вторник, 16 апреля, пишет Лента.ру

Огонь охватил площадь примерно в 625 квадратных метров. В вольерах находилось сено, что осложнило тушение, отметили в МЧС. 

Из горящего здания вывели смотрительницу. Также удалось спасти медведей, вольер с которыми размещался на первом этаже, и еще несколько животных. Остальные звери погибли. Среди них – крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, а также редкие птицы. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание. Сообщается, что животные содержались на 5 этажах зоопарка.

По факту инцидента проводит проверку Следственный комитет.

Напомним, в ноябре 2023 года шторм разрушил музей-аквариум в Севастополе, погибли по уточненным данным более 800 морских животных.

15:13, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
162
0
#Крым\n#пожар\n#животные\n#зоопарк