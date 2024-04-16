Представители более 200 видов животных погибли при пожаре зоопарка в Крыму

Евпатория. Крым. Почти все животные зоопарка «Тропик Парк» в Феодосии погибли в результате пожара. Здание зверинца загорелось в ночь на вторник, 16 апреля, пишет Лента.ру.

Огонь охватил площадь примерно в 625 квадратных метров. В вольерах находилось сено, что осложнило тушение, отметили в МЧС.

Из горящего здания вывели смотрительницу. Также удалось спасти медведей, вольер с которыми размещался на первом этаже, и еще несколько животных. Остальные звери погибли. Среди них – крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, а также редкие птицы. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание. Сообщается, что животные содержались на 5 этажах зоопарка.

По факту инцидента проводит проверку Следственный комитет.

Напомним, в ноябре 2023 года шторм разрушил музей-аквариум в Севастополе, погибли по уточненным данным более 800 морских животных.