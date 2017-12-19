В Камбарском районе сбрасывали неочищенные сточные воды в Нижнекамское водохранилище

Очистные сооружения находятся в неисправном состоянии.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе муниципальное предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды в Нижнекамское водохранилище. По сообщению пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики, за 9 месяцев жилищно-коммунальное хозяйство «Кама» слило боле 26 тыс. кубометров.

«Предприятие принимает хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от населения, социальных и иных объектов села Кама и села Камское Камбарского района. <…> Очистные сооружения находятся в неисправном состоянии, должной очистки сточных вод не обеспечивают», - отмечают в прокуратуре.

В сточных водах выявили превышение нормативов по содержанию аммония-иона в 121 раз, фосфатов - в 220 раз, нефтепродуктов - до 18 раз.

Власти района ремонтом очистных сооружений не занимались, поэтому прокурор обратился в суд. МУП «ЖКХ «Кама» запретили сбрасывать сточные воды до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование, а главы района обязали привести муниципального имущество.