Жителей Финляндии попросили прятать мусор от вышедших из спячки медведей

Хельсинки. Финляндия. Об опасности встречи с голодными медведями, пробудившимися от зимней спячки, предупредили ли жителей Финляндии. В частности, от хищников просят укрывать мусор, передает Общественная служба новостей со ссылкой на издание Yle.

В центре охоты и охраны диких животных перечислили основные меры безопасности. Прежде всего необходимо убирать с территории возле жилья привлекающие медведей предметы, корма для домашних зверей и птиц держать в недоступном месте, а пищевые отходы правильно утилизировать.

При встрече с косолапым финнам посоветовали издавать громкие звуки, которые могут отпугнуть животное. Категорически запрещается подкармливать мишек. Также любителей прогулок по лесам попросили временно отказаться от общения с природой: весной медведи особенно опасны из-за истощения после спячки.