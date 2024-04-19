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Жителей Финляндии попросили прятать мусор от вышедших из спячки медведей

13:29, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жителей Финляндии попросили прятать мусор от вышедших из спячки медведей
13:29, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Финляндия\n#природа\n#лес\n#животные\n#медведи
Фото: pxhere.com
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Также гражданам не советуют посещать леса из-за опасности встречи с хищниками.

Хельсинки. Финляндия. Об опасности встречи с голодными медведями, пробудившимися от зимней спячки, предупредили ли жителей Финляндии. В частности, от хищников просят укрывать мусор, передает Общественная служба новостей со ссылкой на издание Yle.

В центре охоты и охраны диких животных перечислили основные меры безопасности. Прежде всего необходимо убирать с территории возле жилья привлекающие медведей предметы, корма для домашних зверей и птиц держать в недоступном месте, а пищевые отходы правильно утилизировать.

При встрече с косолапым финнам посоветовали издавать громкие звуки, которые могут отпугнуть животное. Категорически запрещается подкармливать мишек. Также любителей прогулок по лесам попросили временно отказаться от общения с природой: весной медведи особенно опасны из-за истощения после спячки.

13:29, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Финляндия\n#природа\n#лес\n#животные\n#медведи