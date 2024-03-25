Жители Удмуртии могут предложить имена для гиен зоопарка Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники зоопарка Ижевска просят помощи в выборе имён для пятнистых африканских гиен. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, что гиены приехали в Ижевск в начале 2024 года. Недавно им исполнилось 9 месяцев.

Зоопарк Удмуртии решил, что жители региона могут помочь придумать этим малышам имена. Из-за особенностей организмов гиен пока сложно определить их пол, поэтому клички должны подходить как для мальчиков, так и для девочек.

Свои варианты можно оставить под постом зоопарка по ссылке. Например, люди уже предлагают назвать малышей Бумба и Мулунгу или Шензи и Банзай.