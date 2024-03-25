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Жители Удмуртии могут предложить имена для гиен зоопарка Ижевска

12:15, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Удмуртии могут предложить имена для гиен зоопарка Ижевска
12:15, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#имена
Фото: зоопарк Ижевска
57
0

Клички должны подходить как мальчику, так и девочке.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники зоопарка Ижевска просят помощи в выборе имён для пятнистых африканских гиен. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Напомним, что гиены приехали в Ижевск в начале 2024 года. Недавно им исполнилось 9 месяцев.

Зоопарк Удмуртии решил, что жители региона могут помочь придумать этим малышам имена. Из-за особенностей организмов гиен пока сложно определить их пол, поэтому клички должны подходить как для мальчиков, так и для девочек. 

Свои варианты можно оставить под постом зоопарка по ссылке. Например, люди уже предлагают назвать малышей Бумба и Мулунгу или Шензи и Банзай. 

12:15, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#имена