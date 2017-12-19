Против ижевчанина возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Около 5 кг конопли вырастил в своей квартире житель Ижевска. Как рассказал журналистам начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Ижевску Сергей Конюхов, мужчина оборудовал комнату системами вентиляции, освещения и полива.

«В комнате было 8 растений в горшках. Растения высотой почти под потолок», — отметил Конюхов.

По имеющейся у правоохранителей информации, ижевчанин купил семена через интернет и выращивал коноплю для продажи. Он успел насушить около 30 гр марихуаны.

«Если бы он успел высушить все кусты, получилось бы около 850 гр наркотика», — отметил представитель силового ведомства.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.