Житель Ижевска проведет в тюрьме 2,5 года за публичные призывы к терроризму

Мужчина, который являлся приверженцем радикальных религиозных идей, размещал различные посты у себя на странице «Вконтакте».

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска проведет в колонии строгого режима 2 года и 6 месяцев за публичные призывы к терроризму. Мужчина, который являлся приверженцем радикальных религиозных идей, размещал различные посты у себя на странице «Вконтакте». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике.

Известно, что с 2012 по 2015 годы 35-летний горожанин размещал на своей страничке размещал видео, которые обосновывали и оправдывали «применение насилия, в отношении представителей религий, отличных от ислама».

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).