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Тушу дикого кабана обнаружили в Якшур-Бодьинском районе

16:50, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Тушу дикого кабана обнаружили в Якшур-Бодьинском районе
16:50, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#животные\n#дикие кабаны
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
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Животное не было заражено африканской чумой свиней.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе обнаружили тушу дикого кабана. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Тушу нашли рядом с приусадебным участком в деревне Кочиш. На место сразу выехала бригада ветеринарных врачей Якшур-Бодьинской ветлечебницы. 

Во время осмотра специалисты установили, что кабану было меньше года. Также ветеринары обнаружили у животного признаки истощения. Они отобрали патологический материал и направили его в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр в Ижевск. Исследования не показали вирус африканской чумы свиней. 

Труп кабана сожгли, а затем продезинфицировали место и использованный инвентарь. 

Отмечается, что в настоящее время территория Удмуртии благополучна по африканской чуме свиней. 

16:50, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#животные\n#дикие кабаны