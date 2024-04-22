Тушу дикого кабана обнаружили в Якшур-Бодьинском районе

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе обнаружили тушу дикого кабана. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Тушу нашли рядом с приусадебным участком в деревне Кочиш. На место сразу выехала бригада ветеринарных врачей Якшур-Бодьинской ветлечебницы.

Во время осмотра специалисты установили, что кабану было меньше года. Также ветеринары обнаружили у животного признаки истощения. Они отобрали патологический материал и направили его в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр в Ижевск. Исследования не показали вирус африканской чумы свиней.

Труп кабана сожгли, а затем продезинфицировали место и использованный инвентарь.

Отмечается, что в настоящее время территория Удмуртии благополучна по африканской чуме свиней.