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Ещё два случая бешенства диких животных зарегистрировали в Удмуртии

17:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ещё два случая бешенства диких животных зарегистрировали в Удмуртии
17:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Сарапул\n#Киясово\n#Удмуртия\n#бешенство\n#животные
Фото: unsplash.com (Jeremy Hynes)
148
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Карантин установили в Киясовском и Сарапульском районах.

Сарапул. Удмуртия. В марте в Удмуртии выявили ещё два случая бешенства диких животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Заражённых бешенством лис обнаружили в личных подсобных хозяйствах в деревне Юрино Сарапульского района и селе Ермолаево Киясовского района. Лабораторные исследования проб патологического материала подтвердили диагноз «бешенство». 

Сейчас в населённых пунктах проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия. В том числе в Киясовском и Сарапульском районах ввели двухмесячный карантин. 

Всего в Удмуртии в 2024 году зафиксировали 4 случая бешенства. Ограничительные мероприятия до сих пор действуют в Сарапульском и Каракулинском районах, где ранее были выявлены зараженные бешенством животные. 

17:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Сарапул\n#Киясово\n#Удмуртия\n#бешенство\n#животные