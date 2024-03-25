Ещё два случая бешенства диких животных зарегистрировали в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. В марте в Удмуртии выявили ещё два случая бешенства диких животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Заражённых бешенством лис обнаружили в личных подсобных хозяйствах в деревне Юрино Сарапульского района и селе Ермолаево Киясовского района. Лабораторные исследования проб патологического материала подтвердили диагноз «бешенство».

Сейчас в населённых пунктах проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия. В том числе в Киясовском и Сарапульском районах ввели двухмесячный карантин.

Всего в Удмуртии в 2024 году зафиксировали 4 случая бешенства. Ограничительные мероприятия до сих пор действуют в Сарапульском и Каракулинском районах, где ранее были выявлены зараженные бешенством животные.