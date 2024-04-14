Редкий белый верблюжонок родился в агроусадьбе под Минском

Минск. Беларусь. В агроусадьбе под Минском родился верблюжонок с редкой белой шерстью. Об этом пишет «МИР 24».

Малыш родился слабым и сам не мог вставать, поэтому сотрудники агроусадьбы делали ему массаж и поднимали на ноги. Отмечается, что у мамы малыша Шиши не сразу возник материнский инстинкт, поэтому в вольере за животными приглядывали сотрудники учреждения.

Сейчас верблюжонку уже около двух недель. За это время он набрал массу с 40 до 80 кг. Его кормят молоком мамы и сеном.

Малыш пока боится людей, поэтому постоянно прячется за Шишу. Благодаря своему цвету маленький верблюд быстро стал популярным. Отмечается, что в Беларуси это единственный белый верблюд, и видеоролики с ним набрали миллионы просмотров соцсетях.

Комментаторы уже спорят по поводу имени малыша. Пока решено, что кличка должна быть белорусской. Дочь хозяйки агроусадьбы Полина Каминская рассказала, что её маме нравится имя Белаз, но также есть и другие варианты.