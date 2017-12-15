Новорожденный медвежонок в зоопарке Ижевска, спасение совы и коровы размером с собаку: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Встречаем последний рабочий день недели чашечкой кофе и свежим обзором ночных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Прибавление в зоопарке:

В зоопарке Удмуртии родился белый медвежонок. Об этом сообщается в официальном инстаграме учреждения.

«Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок», - подписали сотрудники первое видео мамы с малышом в берлоге.

Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок! Первое видео крохи и его мамы в берлоге. Обязательно включите звук при просмотре. Это просто очаровательно! #зоопарк #зоопаркудмуртии #белыйсевер #белыймедведь #пополнениевсемье #медвежонок #счастье #животные 23 Likes, 2 Comments - Зоопарк Удмуртии (@udm_zoo) on Instagram: "Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый..."

Открытие базаров:

В Ижевске сегодня, 15 декабря, откроются ёлочные базары. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, на территории города расположится 23 площадки, где будут торговать елями и другими хвойными деревьями.

Спасение совы:

Российский дипломаты отбили застрявшую на дереве сову у стаи ворон. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Утром ребята заметили сидящую не дереве перед зданием первого корпуса МИДа сову. Массовый сеанс фотографированиям птицы и на фоне птицы собрал десятки сотрудников. Сапсаны живут, и в визите совы не было бы ничего удивительного, если бы не агрессивное поведение ворон. Они кружили, нападали, поклевывали. Сова, которой всё это явно не нравилось, начала заваливаться, припадать на крыло, но почему-то не улетала,», - рассказала Захарова.

По её словам, сотрудники поднялись на дерево и сняли сову с ветки, после чего принесли в департамент и «свили гнездо». На помощь пригласили специалистов из департамента природопользования и охраны окружающей среды, которые забрали птицу для ветеринарного осмотра.

Maria Zakharova Департамент информации и печати сегодня оказался в прямом смысле "на высоте". Утром ребята заметили сидящую не дереве перед зданием первого корпуса МИДа сову. Массовый сеанс фотографированиям птицы...

Теленок с GPS:

Дело фермера, которого судят за покупку GPS для коровы, вернули в прокуратуру. Произошло это после того, как об инциденте рассказали Президенту России Владимиру Путину, пишет ФАН.

Известно, что мужчина заказал ошейник для теленка с GPS на AliExpress. Дело в том, что животное постоянно убегало. Когда фермер пришел забирать посылку с почты, его встретили сотрудники ФСБ. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

О произошедшеи рассказали Президенту России Владимиру Путину. Главу государства удивила эта история. По его словам, подобное даже к котам прикрепляют, чтобы отслеживать их местонахождения.

Теперт материалы по делу будут дополнительно изученные прокуратурой Курганской области.

Мини-коровы:

Американец вывел породу мини-коров размером с собаку. Как пишет Life, порода уже набрала популярность - люди хотят держать таких коров в качестве домашних животных.

Буренки фермера Дастина Пилларда меньше своих обычных собратьев вдвое. Их высота не превышает 90 см. Отмечается, что над выведением мини-коров 46-летний мужчина работал много лет.

Miniature cow Ted the bull. 35 inches. 4 yrs old.

При этом мужчина уверяет, что животные абсолютно здоровы. По его словам, коровы «бегают вокруг, как собаки, ладят с людьми, спокойны и общительны».