Готовимся к Новому году: «ёлочные базары» откроются в Ижевске 15 декабря

Работать ярмарки будут вплоть до Нового года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 декабря откроются ёлочные базары. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, на территории города расположится 23 площадки, где будут торговать елями и другими хвойными деревьями.

Работать базары будут вплоть до Нового года.

В Индустриальном районе ёлку можно будет купить на ярмарках:

1. «Парковая» у Центра «Русский дом» (Воткинское шоссе, 118);

2. у торгового павильона «Ковчег» (улица Холмогорова, 70-б);

3. «на «Кольце» (улица Дзержинского, 48-а);

4. «Северный рынок» (улица 9-е Января, 223).

В Ленинском районе откроются 5 ярмарок:

1. «Торгово-ярмарочный комплекс «Меркурий» (улица Клубная, 23-а);

2. «Юг-1» (с южной стороны участка по улице Азина, 150);

3. «Заречная» (улица Клубная, 60);

4. «Урожайная» (улица Маяковского, 41-а);

5. «Ярмарка на Клубной» (у дома № 63 по улице Клубной).

Еще 6 ярмарок расположатся в Октябрьском районе:

1. Ярмарка «На Кирова» (к дома № 11 по улице Кирова);

2. Ярмарка «На Шумайлова» (у дома №393 по улице Карла Маркса);

3. Ярмарка «Фермерская лавка» (у торговых павильонов по улице Школьная, 44-а).

4. Ярмарка «Славянский базар» (недалеко от перекрестка переулка Широкого и улицы Коммунаров);

5. «Ярмарка на Карла Маркса» (у здания по улице Кирова, 116).

6. Ярмарка «Зимняя» на Центральной площади у музыкального фонтана.

По 4 ярмарки будет работать в Первомайском и Устиновском районах:

1. «Ярмарка на Сенной» (улица Красноармейская, 126);

2. «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» (улица Ленина, 144);

3. Ярмарка «На Либкнехта» (у дома № 53 по улице Карла Либкнехта);

4. «Ярмарка на Промышленной» (у дома № 16 по ул. Орджоникидзе);

1. Ярмарка ИП Рожковой (у дома № 60 по улице Татьяны Барамзиной.);

2. «Сельскохозяйственная ярмарка» (у дома № 53 по улице Ворошилова);

3. «Сельскохозяйственная ярмарка» (у дома № 94 по улице Молодежной);

4. Ярмарка «В 4-м микрорайоне» (у дома № 72 по улице Автозаводской).