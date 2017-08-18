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      Удмуртия в минуту: дорожные скандалы Ижевска и деньги для Театра оперы и балета

      18:00, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      211
      0
      #культура\n#дороги\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Можга\n#Игра\n#транспорт\n#театр\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#финансы и деньги
      211
      0

      Обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Ура, товарищи! Рабочая неделя закончилась! Впереди выходные, которые обещают быть жаркими. Конец рабочего дня знаменует традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня от информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту: дорожные скандалы Ижевска и деньги для Театра оперы и балет

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      «Нужно больше ограждений»:

      Появившееся на улице Удмуртской в Ижевске тросовое ограждение вызвало множество споров. Не всем автомобилистам оно пришлось по душе. Между тем городские власти намерены продлить его до поворота на Хохряки.

      Треснул, да не весь:

      Дорожники прокомментировали сообщения о потрескавшемся асфальте на улице Грибоедова в Ижевске. Директор подрядной организации пояснил, что здесь успели уложить только первый слой дорожного покрытия. Будет еще второй.

      Смертельное ДТП:

      Серьезная авария произошла на трассе Игра – Балезино. 17 августа там перевернулся «Опель». В результате пассажирка авто получила серьезные травмы и позже скончалась в больнице.

      Присвоил деньги жильцов:

      В Удмуртии перед судом предстанет руководитель можгинской управляющей компании «ЖЭУ». Его обвиняют в том, что он присвоил деньги, которые жители перечисляли за коммунальные услуги. Ущерб оценивают в 4 млн рублей.

      Деньги на театр:

      Удмуртия получит 65 млн рублей на завершение ремонта здания Театра оперы и балета. Деньги выделят из федерального бюджета. Потратить их планируется на оборудование для театра.

      18:00, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      211
      0
      #культура\n#дороги\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Можга\n#Игра\n#транспорт\n#театр\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#финансы и деньги

       

       

       

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