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Одну из ролей в новом фильме исполнит воссозданный нейросетью Юрий Никулин

12:12, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Одну из ролей в новом фильме исполнит воссозданный нейросетью Юрий Никулин
12:12, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#культура\n#Hi-Tech\n#технологии\n#искусственный интеллект\n#кино\n#фильмы\n#артисты\n#нейросеть
Фото: pxhere.com
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Лента «Манюня: Приключения в Москве» выйдет на экраны в конце мая.

Москва. Образ знаменитого артиста цирка и кино Юрия Никулина восстановили с помощью нейросети. Дипфейк звезды советских комедийных лент «сыграет» в новом фильме «Манюня: Приключения в Москве», передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Новость сообщил на форуме «Российский кинобизнес» продюсер Гевонд Андреасян. По его словам, это первый в России успешный опыт воссоздания внешности и голоса актера при помощи искусственного интеллекта. Разработка и обучение нейросети заняли 8 месяцев. Родственники Юрия Никулина дали согласие на использование образа артиста. 

Действие семейной комедии «Манюня: Приключения в Москве» происходит в начале 80-х годов. Воссозданный Никулин исполнит в нем одну из ключевых ролей. На экраны лента выйдет 30 мая 2024 года.

12:12, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#культура\n#Hi-Tech\n#технологии\n#искусственный интеллект\n#кино\n#фильмы\n#артисты\n#нейросеть