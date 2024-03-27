Одну из ролей в новом фильме исполнит воссозданный нейросетью Юрий Никулин

Москва. Образ знаменитого артиста цирка и кино Юрия Никулина восстановили с помощью нейросети. Дипфейк звезды советских комедийных лент «сыграет» в новом фильме «Манюня: Приключения в Москве», передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Новость сообщил на форуме «Российский кинобизнес» продюсер Гевонд Андреасян. По его словам, это первый в России успешный опыт воссоздания внешности и голоса актера при помощи искусственного интеллекта. Разработка и обучение нейросети заняли 8 месяцев. Родственники Юрия Никулина дали согласие на использование образа артиста.

Действие семейной комедии «Манюня: Приключения в Москве» происходит в начале 80-х годов. Воссозданный Никулин исполнит в нем одну из ключевых ролей. На экраны лента выйдет 30 мая 2024 года.