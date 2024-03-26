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Стало известно о смерти актрисы из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая»

10:03, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Стало известно о смерти актрисы из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая»
10:03, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#кино\n#фильмы\n#музыка\n#цыгане\n#артисты\n#знаменитости\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
98
0

Соня Тимофеева скончалась в возрасте 79 лет.

Москва. Ушла из жизни актриса театра «Ромэн», исполнительница роли Шелоро в фильме «Цыган» Соня Тимофеева. Ей было 79 лет, передает телеканал «360 градусов».

О смерти артистки рассказал телеведущий Андрей Малахов в анонсе к своей программе на телеканале «Россия 1». По его словам, Соня Тимофеева скончалась еще 14 марта, но известно об этом стало только сейчас. Телеведущий добавил, что в последний путь звезду советского экрана провожали всего 3 человека. 

Заслуженная артистка России запомнились зрителям прежде всего по ролям в советских фильмах о цыганах: «Баламут», «Цыган» и «Возвращение Будулая». Выступала также как солистка Москонцерта, исполняла романсы.

10:03, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#кино\n#фильмы\n#музыка\n#цыгане\n#артисты\n#знаменитости\n#смерть\n#некролог