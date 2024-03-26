Стало известно о смерти актрисы из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая»

Москва. Ушла из жизни актриса театра «Ромэн», исполнительница роли Шелоро в фильме «Цыган» Соня Тимофеева. Ей было 79 лет, передает телеканал «360 градусов».

О смерти артистки рассказал телеведущий Андрей Малахов в анонсе к своей программе на телеканале «Россия 1». По его словам, Соня Тимофеева скончалась еще 14 марта, но известно об этом стало только сейчас. Телеведущий добавил, что в последний путь звезду советского экрана провожали всего 3 человека.

Заслуженная артистка России запомнились зрителям прежде всего по ролям в советских фильмах о цыганах: «Баламут», «Цыган» и «Возвращение Будулая». Выступала также как солистка Москонцерта, исполняла романсы.