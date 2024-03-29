В Токио объявили о начале цветения сакуры

Токио. Япония. Жители Токио празднуют начало сезона цветения сакуры. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

О том, что пришло время любоваться цветами, известило национальное метеорологическое управление. По традиции, сезон считается открытым после того, как раскроются первые пять бутонов на одном из деревьев в синтоистском храме Ясукуни.

Кстати, в 2024 году сакура в столичном регионе расцвела на 5 дней позднее обычного, причиной послужила поздняя весна.

Созерцание цветущей сакуры (разновидность вишни) является одним из национальных обычаев японцев. Красота этого дерева воспета в стихах и картинах. В сезон цветения сакуры в Страну восходящего солнца традиционно приезжает много туристов, желающих приобщиться к местной культуре.