Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Токио объявили о начале цветения сакуры

14:39, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Токио объявили о начале цветения сакуры
14:39, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Япония\n#культура\n#погода\n#деревья\n#красота\n#сакура
Фото: pxhere.com
36
0

В этом году сезон начался на 5 дней позднее обычного.

Токио. Япония. Жители Токио празднуют начало сезона цветения сакуры. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на  ТАСС.

О том, что пришло время любоваться цветами, известило национальное метеорологическое управление. По традиции, сезон считается открытым после того, как раскроются первые пять бутонов на одном из деревьев в синтоистском храме Ясукуни. 

Кстати, в 2024 году сакура в столичном регионе расцвела на 5 дней позднее обычного, причиной послужила поздняя весна. 

Созерцание цветущей сакуры (разновидность вишни) является одним из национальных обычаев японцев. Красота этого дерева воспета в стихах и картинах. В сезон цветения сакуры в Страну восходящего солнца традиционно приезжает много туристов, желающих приобщиться к местной культуре.

14:39, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Япония\n#культура\n#погода\n#деревья\n#красота\n#сакура