Ответ «Алисы» про «Машу и Медведя» ужаснул детского омбудсмена из Петербурга

Санкт-Петербург. Колонка «Алиса» рассказывает детям страшные вещи про героиню мультфильма «Маша и Медведь». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании заксобрания Северной столицы, пишет Газета.ру.

Омбудсмен дала прослушать депутатам ответ «Алисы» на вопрос, почему девочка Маша из популярного анимационного сериала живет без родителей. По словам «умной колонки», героиня сказки является призраком убитой медведем девочки, поэтому она не растет, и ее видят только животные, а мама и папа покинули дом от горя. При этом Маша якобы мучает Мишку за то, что тот лишил ее жизни.

В компании «Яндекс» после этого сообщили, что ответ «Алисы» на подобные вопросы скорректирован. Источником странной информации про семью Маши назвали один из сайтов интеллектуальных викторин. Колонка берет сведения из открытых источников, и, чтобы уберечь ребенка от нежелательных ответов, необходимо активировать специальный детский режим, добавили в «Яндекс».

Кроме «Маши и Медведя», Анна Митянина раскритиковала распространяемый через YouTube мультсериал «Скибиди-туалет», созданный бывшим жителем Москвы, уехавшим в Грузию. По словам омбудсмена, по нему даже делают мягкие игрушки, которые она принесла с собой и продемонстрировала собранию.

По мнению Митяниной, указанные факты отражают «мусор и вакханалию», которые засоряют информационное пространство и делают детей агрессивными.