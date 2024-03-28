Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Учебник об истории родного края появится в Удмуртии

14:26, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Учебник об истории родного края появится в Удмуртии
14:26, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#культура
Фото: t.me/zhuravlev
123
0

Также в Ижевске начали переводить информационные таблички на удмуртский язык.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в рамках пилотного проекта создадут учебник об истории родного края. Об этом в своём телеграм-канале рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. 

В настоящий момент рукописи уже готовят 32 региона России. О создании материала Александр Журавлев поговорил с представителями ассоциации «Удмурт Кенеш» и местными профильными министерствами — национальной политики, культуры и образования. 

Помимо этого, они обсудили и другие вопросы, такие как создание этнокультурного сектора при министерстве образования и науки Удмуртии. Также в планах собрать профильную комиссию, в которую войдут люди, кому небезразлична судьба удмуртского языка и культуры. 

В регионе начали переводить на удмуртский язык информационные таблички. Они уже появились в парках Ижевска, зоопарке и магазинах «Магнит Косметик». Также после зимы в Ижевске начали приводить в порядок памятники Трокая Борисова, Иосифа Наговицына и Кузебая Герда. 

Александр Журавлев отметил, что главным направлением считает приобщение молодёжи к изучению родного языка. «Форматов много, традиционных и с применением современных технологий — здорово, что пробуем разное», — заявил Александр Журавлев. 

14:26, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#культура