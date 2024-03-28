Учебник об истории родного края появится в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в рамках пилотного проекта создадут учебник об истории родного края. Об этом в своём телеграм-канале рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

В настоящий момент рукописи уже готовят 32 региона России. О создании материала Александр Журавлев поговорил с представителями ассоциации «Удмурт Кенеш» и местными профильными министерствами — национальной политики, культуры и образования.

Помимо этого, они обсудили и другие вопросы, такие как создание этнокультурного сектора при министерстве образования и науки Удмуртии. Также в планах собрать профильную комиссию, в которую войдут люди, кому небезразлична судьба удмуртского языка и культуры.

В регионе начали переводить на удмуртский язык информационные таблички. Они уже появились в парках Ижевска, зоопарке и магазинах «Магнит Косметик». Также после зимы в Ижевске начали приводить в порядок памятники Трокая Борисова, Иосифа Наговицына и Кузебая Герда.

Александр Журавлев отметил, что главным направлением считает приобщение молодёжи к изучению родного языка. «Форматов много, традиционных и с применением современных технологий — здорово, что пробуем разное», — заявил Александр Журавлев.