В Москве нашли мертвым участника шоу «Голос» и телеведущего Евгения Кунгурова

Москва. Обстоятельства гибели участника шоу «Голос» и ведущего телеканала «Культура» Евгения Кунгурова выясняют правоохранительные органы. Тело оперного певца нашли под окнами многоэтажного дома в Москве, пишут «Известия».

Артист окончил музыкальное училище при Московской консерватории и МГК имени П.И. Чайковского. Был солистом театра «Новая опера» и Калининградского музыкального театра. В 2012 году занял второе место в финале телепрограммы «Голос», уступив Дине Гариповой. Также был участником шоу «Один в один», после чего вел программу «Романтика романса» на телеканале «Культура». Был удостоен звания заслуженного артиста России.

Известно, что в последнее время от 40-летнего певца собиралась уйти жена Ирина Меледина. Вечером 8 апреля она получила сообщение от мужа, вызвавшее у нее тревогу. Женщина вызвала по адресу проживания певца на Зоологической улице службу спасения. Сотрудники нашли под окнами дома мертвое тело Евгения Кунгурова. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было.