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В Москве нашли мертвым участника шоу «Голос» и телеведущего Евгения Кунгурова

15:52, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Москве нашли мертвым участника шоу «Голос» и телеведущего Евгения Кунгурова
15:52, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
431
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#искусство\n#театр\n#опера\n#телевидение\n#шоу\n#артисты\n#певцы\n#гибель человека\n#некролог
Фото: vk.com/ekungurov_official
431
0

Тело певца лежало под окнами многоэтажки, в которой он жил.

Москва. Обстоятельства гибели участника шоу «Голос» и ведущего телеканала «Культура» Евгения Кунгурова выясняют правоохранительные органы. Тело оперного певца нашли под окнами многоэтажного дома в Москве, пишут «Известия»

Артист окончил музыкальное училище при Московской консерватории и МГК имени П.И. Чайковского. Был солистом театра «Новая опера» и Калининградского музыкального театра. В 2012 году занял второе место в финале телепрограммы «Голос», уступив Дине Гариповой. Также был участником шоу «Один в один», после чего вел программу «Романтика романса» на телеканале «Культура». Был удостоен звания заслуженного артиста России. 

Известно, что в последнее время от 40-летнего певца собиралась уйти жена Ирина Меледина. Вечером 8 апреля она получила сообщение от мужа, вызвавшее у нее тревогу. Женщина вызвала по адресу проживания певца на Зоологической улице службу спасения. Сотрудники нашли под окнами дома мертвое тело Евгения Кунгурова. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было.

15:52, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
431
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#искусство\n#театр\n#опера\n#телевидение\n#шоу\n#артисты\n#певцы\n#гибель человека\n#некролог