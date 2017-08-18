Руководитель управляющей компании в Можге присвоил 4 млн рублей жителей

Материалы уголовного дела уже передали в суд.

Можга. Удмуртия. Руководитель управляющей компании «ЖЭУ» в Можге предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, он присвоил 4 млн рублей из денег, которые жители перечисляли за коммунальные услуги с 2012 по 2016 год.

Против руководителя возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее крупный ущерб»). Материалы уже передали в суд.

«В целях возмещения ущерба на автомобиль и иное имущество обвиняемого наложен арест», - отмечается в сообщении.