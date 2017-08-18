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      Руководитель управляющей компании в Можге присвоил 4 млн рублей жителей

      13:36, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:36, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      54
      0
      #ЖКХ\n#Можга\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
      54
      0

      Материалы уголовного дела уже передали в суд.

      Можга. Удмуртия. Руководитель управляющей компании «ЖЭУ» в Можге предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, он присвоил 4 млн рублей из денег, которые жители перечисляли за коммунальные услуги с 2012 по 2016 год.

      Против руководителя возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее крупный ущерб»). Материалы уже передали в суд.

      «В целях возмещения ущерба на автомобиль и иное имущество обвиняемого наложен арест», - отмечается в сообщении.

      13:36, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      54
      0
      #ЖКХ\n#Можга\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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