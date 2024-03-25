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В Сарапульском театре начал работать новый художественный руководитель

09:40, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапульском театре начал работать новый художественный руководитель
09:40, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
76
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#культура\n#театр
Фото: Сарапульский театр
76
0

Александра Баркара назначили 1 февраля.

Сарапул. Удмуртия. Новый художественный руководитель Сарапульского театра приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщили в официальном сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

1 февраля в должность худрука Сарапульского театра вступил Александр Баркар - многократный участник театральных фестивалей и лабораторий. Ставил спектакли в театрах Пскова, Одессы, Пензы, Минска, Красноярского края.

Недавно художественный руководитель приехал на новое место работы и уже принимает участие в препуциях. Премьера первой постановки, подготовленной под руководством Баркара, состоится 27 марта.

09:40, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
76
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#культура\n#театр