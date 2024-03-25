В Сарапульском театре начал работать новый художественный руководитель

Сарапул. Удмуртия. Новый художественный руководитель Сарапульского театра приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщили в официальном сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

1 февраля в должность худрука Сарапульского театра вступил Александр Баркар - многократный участник театральных фестивалей и лабораторий. Ставил спектакли в театрах Пскова, Одессы, Пензы, Минска, Красноярского края.

Недавно художественный руководитель приехал на новое место работы и уже принимает участие в препуциях. Премьера первой постановки, подготовленной под руководством Баркара, состоится 27 марта.