Актер Федор Добронравов покинет сцену почти на год

Москва. Проблемы со здоровьем заставили известного российского актера Федора Добронравова отменить все спектакли со своим участием до января 2025 года. Артисту провели сложную операцию на позвоночнике, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В конце февраля у Добронравова нашли дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза. 62-летнему артисту вырезали дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков. Больше недели он провел в стационаре, далее ему предстоит пройти продолжительный курс лечебной физкультуры и лекарств.

Наибольшую известность народный артист России Федор Добронравов получил, исполнив роль Ивана Будько в сериале «Сваты». В марте 2018 года актер перенес инсульт.