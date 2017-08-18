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      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      12:50, 18 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      12:50, 18 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      391
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#асфальт\n#ремонт
      391
      0

      По словам директора строительной компании «Радонеж» Дмитрия Кассихина, ремонтные работы на этом участке еще не завершены и там уложен только первый слой покрытия.

      Ижевск. Удмуртия. Работы по замене дорожного покрытия на улице Грибоедова в Ижевске еще не завершились. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал директор строительной компании «Радонеж», которая делает этот ремонт, Дмитрий Кассихин.  

      Напомним, что накануне активист Александр Сушко опубликовал в группе «Автомобилисты Удмуртии» в Фейсбуке фотографии с потрескавшимся асфальтом.

      Директор подрядной организации пояснил, что здесь уложили ещё только первый слой дорожного покрытия. По словам Дмитрия Кассихина, рядом с потрескавшимся участком находится водоразборная колонка, почва там влажная, и именно это стало причиной повреждений.

      «Мы увидели, что укатанный первый слой асфальта протрещал. Такое бывает. В данный момент там идут работы по устранению данной проблемы, после чего начнется укладка второго слоя», - сообщил Кассихин. 

      Укладка асфальта на улице Грибоедова

      В Ижевске на улице Грибоедова ведутся дорожные работы по замене потрескавшегося асфальта.

      12:50, 18 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      391
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#асфальт\n#ремонт

       

       

       

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