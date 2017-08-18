Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

По словам директора строительной компании «Радонеж» Дмитрия Кассихина, ремонтные работы на этом участке еще не завершены и там уложен только первый слой покрытия.

Ижевск. Удмуртия. Работы по замене дорожного покрытия на улице Грибоедова в Ижевске еще не завершились. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал директор строительной компании «Радонеж», которая делает этот ремонт, Дмитрий Кассихин.

Напомним, что накануне активист Александр Сушко опубликовал в группе «Автомобилисты Удмуртии» в Фейсбуке фотографии с потрескавшимся асфальтом.

Директор подрядной организации пояснил, что здесь уложили ещё только первый слой дорожного покрытия. По словам Дмитрия Кассихина, рядом с потрескавшимся участком находится водоразборная колонка, почва там влажная, и именно это стало причиной повреждений.

«Мы увидели, что укатанный первый слой асфальта протрещал. Такое бывает. В данный момент там идут работы по устранению данной проблемы, после чего начнется укладка второго слоя», - сообщил Кассихин.