Юрия Куклачева оставили на неделю в реанимации

Москва. Пребывание дрессировщика Юрия Куклачева в реанимации продлится еще неделю. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Не исключено, что врачи опасаются ухудшения состояния артиста, поскольку тот ведет себя слишком активно. В первый день после операции Куклачев связался с сыном и говорил с ним о работе. Также дрессировщик сообщил в соцсетях, что ему поставили пять стентов на сердце.

12 апреля народный артист России, основатель московского Театра кошек перенес обширный инфаркт во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». 75-летнего дрессировщика доставили в больницу и прооперировали.