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Юрия Куклачева оставили на неделю в реанимации

15:11, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Юрия Куклачева оставили на неделю в реанимации
15:11, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#культура\n#искусство\n#цирк\n#кошки\n#здоровье\n#сердце\n#операция\n#знаменитости\n#артисты
Фото: vk.com/y_kuklachev
104
0

Народному артисту провели сложную операцию на сердце.

Москва. Пребывание дрессировщика Юрия Куклачева в реанимации продлится еще неделю. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Не исключено, что врачи опасаются ухудшения состояния артиста, поскольку тот ведет себя слишком активно. В первый день после операции Куклачев связался с сыном и говорил с ним о работе. Также дрессировщик сообщил в соцсетях, что ему поставили пять стентов на сердце.

12 апреля народный артист России, основатель московского Театра кошек перенес обширный инфаркт во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». 75-летнего дрессировщика доставили в больницу и прооперировали.

15:11, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#культура\n#искусство\n#цирк\n#кошки\n#здоровье\n#сердце\n#операция\n#знаменитости\n#артисты