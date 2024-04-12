В Ижевске закроется старейший рок-клуб

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовится к закрытию культовый рок-клуб «BARROCK», работавший под разными названиями в течение 16 лет. Основатель площадки Андрей Дзюин рассказал «Сусанину» о причинах закрытия и планах на будущее.

Свою историю «BARROCK» начал в 2008 году. Тогда он назывался проще — «Подвал» — и, в соответствии со своим именем, находился на цокольном этаже бывшего ДК «Редуктор» на улице Коммунаров. Здесь давали концерты подавляющее большинство местных музыкальных групп. За годы работы клуб менял место расположения и названия — от «8 кВТ» до «BARROCK».

В последние годы «BARROCK» находился в здании бывшего Дома моделей. Как и прежде, это была одна из немногих площадок в городе, где могли выступить как молодые музыканты, так и более опытные группы, в том числе всероссийского уровня.

По словам Андрея Дзюина, здание, в котором сейчас находится клуб, выкупило неназванное предприятие. Поэтому 26 мая здесь будет дан последний концерт, а 1 июня старейшая концертная площадка Ижевска съедет. Пока в никуда.

«Пока все печально. Очень дорогая аренда в городе. Ничего не могу найти подходящего, а делать ремонт нет денег», — рассказал Андрей Дзюин.