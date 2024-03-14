Несколько кварталов старинного японского города закроют для безопасности гейш

Киото. Япония. Часть города Киото в Японии закроют для посещения. Причиной власти назвали туристов, которые повадились приставать к гейшам, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Сообщается, что невоспитанные приезжие дергают девушек за традиционные кимоно и прически, портят макияж и даже домогаются.

До недавнего времени штрафы за подобное поведение составляли 10 тыс. йен (около 6 тыс. рублей). С апреля наказания решено ужесточить, до какого размера – пока не сообщается.

Город Киото был столицей Японии с конца VIII до второй половины XIX века. Гейши – представительницы древнего сословия куртизанок Страны восходящего солнца, развлекавшие аристократов в Средние века. Сохранились как дань традиции.