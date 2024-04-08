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По требованию прокуратуры на усадьбе купца Шмыкова в Удмуртии появилась табличка с информацией об объекте

17:00, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По требованию прокуратуры на усадьбе купца Шмыкова в Удмуртии появилась табличка с информацией об объекте
17:00, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#МВД\n#культура
Фото: агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии
88
0

Отсутствие подобных обозначений нарушало законодательство об объектах культурного наследия народов России.

Сюмси. Удмуртия. По требованию прокурора на объекте культурного наследия Сюмсинского района установили табличку с информацией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прокуратура выяснила, что в селе Сюмси на усадьбе купца Шмыкова Якова Емельяновича отсутствуют надписи и обозначения, которые бы сообщали местным жителям и туристам информацию о доме. 

По данным агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, усадьбу купца Шмыкова построили на Центральной площади села Сюмси в конце XIX — начале XX веков. Отмечается, что это одна из немногих сохранившихся усадеб, которая формирует периметр исторической площади села. 

Объект включает в себя усадебный дом и лавку. До революции в лавке размещались бакалея и «Чайная». 

Правообладателем усадьбы является муниципальный отдел МВД России «Увинский». Не установив соответствующие обозначения, было нарушено законодательство об объектах культурного наследия народов России. Руководителю отдела внесли представление и потребовали устранить выявленные нарушения. В результате все мероприятия были проведены. 

17:00, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#МВД\n#культура