По требованию прокуратуры на усадьбе купца Шмыкова в Удмуртии появилась табличка с информацией об объекте

Сюмси. Удмуртия. По требованию прокурора на объекте культурного наследия Сюмсинского района установили табличку с информацией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прокуратура выяснила, что в селе Сюмси на усадьбе купца Шмыкова Якова Емельяновича отсутствуют надписи и обозначения, которые бы сообщали местным жителям и туристам информацию о доме.

По данным агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, усадьбу купца Шмыкова построили на Центральной площади села Сюмси в конце XIX — начале XX веков. Отмечается, что это одна из немногих сохранившихся усадеб, которая формирует периметр исторической площади села.

Объект включает в себя усадебный дом и лавку. До революции в лавке размещались бакалея и «Чайная».

Правообладателем усадьбы является муниципальный отдел МВД России «Увинский». Не установив соответствующие обозначения, было нарушено законодательство об объектах культурного наследия народов России. Руководителю отдела внесли представление и потребовали устранить выявленные нарушения. В результате все мероприятия были проведены.