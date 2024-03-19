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О завершении концертной деятельности объявил Валерий Леонтьев

12:59, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
О завершении концертной деятельности объявил Валерий Леонтьев
12:59, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#знаменитости\n#юбилей\n#день рождения\n#возраст\n#музыканты\n#певцы
Фото: kremlin.ru
102
0

Народному артисту России исполнилось 75 лет.

Москва. Отказаться от продолжения музыкальной карьеры намерен Валерий Леонтьев. Как пишет Газета.ру, об этом певец заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Свое решение он объяснил возрастом: 19 марта Валерию Леонтьеву исполняется 75 лет. 

— Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез, — приводит издание слова народного артиста России.

Добавим, в январе 2024 года Леонтьев дал концерт на частном мероприятии в Дубае. Певец провел на сцене около часа и получил за это, по данным СМИ, порядка 10 млн рублей. 

12:59, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#знаменитости\n#юбилей\n#день рождения\n#возраст\n#музыканты\n#певцы