О завершении концертной деятельности объявил Валерий Леонтьев

Москва. Отказаться от продолжения музыкальной карьеры намерен Валерий Леонтьев. Как пишет Газета.ру, об этом певец заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Свое решение он объяснил возрастом: 19 марта Валерию Леонтьеву исполняется 75 лет.

— Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез, — приводит издание слова народного артиста России.

Добавим, в январе 2024 года Леонтьев дал концерт на частном мероприятии в Дубае. Певец провел на сцене около часа и получил за это, по данным СМИ, порядка 10 млн рублей.