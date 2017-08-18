Удмуртия получит 65 млн рублей на завершение ремонта Театра оперы и балета

Деньги выделят из федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 65 млн рублей на завершение ремонта здания Театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Деньги выделят из федерального бюджета.

«На эти средства предполагается закончить работы в части комплектации здания театра оборудованием и передаче его на баланс учреждения культуры», - отмечается в сообщении.

Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики закрыли в сентябре 2013 года. Реконструкция здания проходила в рамках подготовки региона к 175-летию Петра Ильича Чайковского. Ремонт обошелся в 185 млн рублей.

Обновленный театр открылся 30 марта 2015 года.