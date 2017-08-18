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      Удмуртия получит 65 млн рублей на завершение ремонта Театра оперы и балета

      09:40, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:40, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      235
      0
      #культура\n#общество\n#театр\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#финансы и деньги
      Фото: operaizh.ru
      235
      0

      Деньги выделят из федерального бюджета.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 65 млн рублей на завершение ремонта здания Театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

      Деньги выделят из федерального бюджета.

      «На эти средства предполагается закончить работы в части комплектации здания театра оборудованием и передаче его на баланс учреждения культуры», - отмечается в сообщении.

      Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики закрыли в сентябре 2013 года. Реконструкция здания проходила в рамках подготовки региона к 175-летию Петра Ильича Чайковского. Ремонт обошелся в 185 млн рублей.

      Обновленный театр открылся 30 марта 2015 года.

      09:40, 18 августа, 2017
      Ксения Чернова
      235
      0
      #культура\n#общество\n#театр\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#финансы и деньги

       

       

       

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