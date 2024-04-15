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В Москве госпитализировали актера Василия Ливанова

16:43, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Москве госпитализировали актера Василия Ливанова
16:43, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#культура\n#искусство\n#кино\n#здоровье\n#сердце\n#фильмы\n#Шерлок Холмс\n#артисты
Фото: kremlin.ru
63
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Исполнитель роли Шерлока Холмса проходит обследование у кардиологов.

Москва. Народного артиста России Василия Ливанова обследуют в одном из кардиоцентров Москвы. Как передает «Рен ТВ» со ссылкой на его супругу, госпитализация – плановая.

По словам Елены Ливановой, ее муж проходит такое обследование каждый год, причин волноваться нет. 

Также телеканал сообщил, что 88-летнего актера поместили в отделение артериальной гипертензии.

Василий Ливанов известен советским зрителям по роли Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Также он сыграл Николая I в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья».

16:43, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#культура\n#искусство\n#кино\n#здоровье\n#сердце\n#фильмы\n#Шерлок Холмс\n#артисты