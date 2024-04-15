В Москве госпитализировали актера Василия Ливанова

Москва. Народного артиста России Василия Ливанова обследуют в одном из кардиоцентров Москвы. Как передает «Рен ТВ» со ссылкой на его супругу, госпитализация – плановая.

По словам Елены Ливановой, ее муж проходит такое обследование каждый год, причин волноваться нет.

Также телеканал сообщил, что 88-летнего актера поместили в отделение артериальной гипертензии.

Василий Ливанов известен советским зрителям по роли Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Также он сыграл Николая I в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья».