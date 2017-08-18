Тросовое ограждение с улицы Удмуртской в Ижевске могут продлить до поворота на Хохряки

Работы проводят за счет сэкономленных на торгах средств.

Ижевск. Удмуртия. Тросовое ограждение, которое установили поверх сплошной линии по улице Удмуртской, могут продлить до поворота на Хохряки. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов.

Он уточнил, что работы проводят за счет ранее сэкономленных на торгах средств, поэтому в этом году тросовое ограждение сделают на стольких участках (от перекрестка до перекрестка – прим.ред.), на сколько этих денег хватит.

По словам Красноперова, с появлением на дороге ограждения, многих автомобилистов пугает визуальное сужение левой полосы. В связи с этим, возможно, будут вноситься изменения в дорожную разметку.

Что касается очистки полотна от снега, то, по словам Алексей Красноперова, с механической уборкой дороги вдоль ограждения возникнут проблемы. Сейчас администрация ищет альтернативные способы очистки дороги, в том числе рассматривается ручная уборка.