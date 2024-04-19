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«Одноклассники» начали блокировать неприличные выражения

15:51, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
«Одноклассники» начали блокировать неприличные выражения
15:51, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#соцсети\n#культура\n#общение\n#Одноклассники\n#мат\n#нецензурная лексика
Фото: pxhere.com
33
0

Соцсеть автоматически заменяет матерные слова в переписке и комментариях звездочками.

Москва. Избавиться от мата в комментариях и переписке предложила своим пользователям соцсеть «Одноклассники». Сервис начал автоматически скрывать обсценную лексику, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Ругательства заменяются звездочками. Впрочем, желающие могут отключить эту функцию. 

В пресс-службе соцсети объяснили, что цель блокировки – оградить пользователей от оскорблений. Также «Одноклассники» отмечают, что за 4 года использование неприличных слов в соцсети уменьшилось на 58%.

15:51, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#соцсети\n#культура\n#общение\n#Одноклассники\n#мат\n#нецензурная лексика