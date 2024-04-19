«Одноклассники» начали блокировать неприличные выражения

Москва. Избавиться от мата в комментариях и переписке предложила своим пользователям соцсеть «Одноклассники». Сервис начал автоматически скрывать обсценную лексику, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Ругательства заменяются звездочками. Впрочем, желающие могут отключить эту функцию.

В пресс-службе соцсети объяснили, что цель блокировки – оградить пользователей от оскорблений. Также «Одноклассники» отмечают, что за 4 года использование неприличных слов в соцсети уменьшилось на 58%.