Звезда «Уральских пельменей» вступил в конфликт с подростками

Екатеринбург. Свердловская область. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов повздорил с подростками в Екатеринбурге. Информацию об этом проверяет полиция, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, официальных заявлений в правоохранительные органы ни от одной из сторон не поступало. Проверка проводится участковым уполномоченным полиции на основании информации из сети интернет. Процессуальное решение будет принято по ее результатам, добавил Горелых.

Ранее в новостных Telegram-каналах появилось видео, снятое в метро Екатеринбурга. На кадрах человек, похожий на Дмитрия Соколова, движется в сторону подростка, а тот просит, чтобы его убрали. Друзья шоумена на ролике говорят, что Соколова спровоцировали.