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Звезда «Уральских пельменей» вступил в конфликт с подростками

17:27, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Звезда «Уральских пельменей» вступил в конфликт с подростками
17:27, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
489
0
#Екатеринбург\n#культура\n#метро\n#подростки\n#видео\n#полиция\n#скандал\n#конфликт\n#проверка\n#шоу «Уральских пельменей»
Фото: wikiрedia.org/Riding the Bullet
489
0

Друзья шоумена говорят, что его спровоцировали.

Екатеринбург. Свердловская область. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов повздорил с подростками в Екатеринбурге. Информацию об этом проверяет полиция, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, официальных заявлений в правоохранительные органы ни от одной из сторон не поступало. Проверка проводится участковым уполномоченным полиции на основании информации из сети интернет. Процессуальное решение будет принято по ее результатам, добавил Горелых.

Ранее в новостных Telegram-каналах появилось видео, снятое в метро Екатеринбурга. На кадрах человек, похожий на Дмитрия Соколова, движется в сторону подростка, а тот просит, чтобы его убрали. Друзья шоумена на ролике говорят, что Соколова спровоцировали.

17:27, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
489
0
#Екатеринбург\n#культура\n#метро\n#подростки\n#видео\n#полиция\n#скандал\n#конфликт\n#проверка\n#шоу «Уральских пельменей»