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Представление Большого Московского цирка прервали в память о Владе Морозовой

12:02, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Представление Большого Московского цирка прервали в память о Владе Морозовой
12:02, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
380
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#Москва\n#культура\n#цирк\n#артисты\n#память\n#смерть\n#некролог
Фото: vk.com/vladamorozova196
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22-летняя артистка упала в обморок за кулисами и скончалась 9 марта.

Москва. Минуту молчания в память о Владе Морозовой объявил гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный. По его просьбе представление 11 марта было прервано, зрители встали с мест, пишет «Российская газета».

Видео Запашный опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что Влада Морозова «жила цирком, любила работу и закончила свою жизнь в нем».

22-летняя эквилибристка Влада Морозова 9 марта потеряла сознание за кулисами цирка. Спустя 3 часа девушка скончалась в реанимации. Причиной смерти артистки назвали остановку сердца.

12:02, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
380
0
#Москва\n#культура\n#цирк\n#артисты\n#память\n#смерть\n#некролог