Представление Большого Московского цирка прервали в память о Владе Морозовой

Москва. Минуту молчания в память о Владе Морозовой объявил гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный. По его просьбе представление 11 марта было прервано, зрители встали с мест, пишет «Российская газета».

Видео Запашный опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что Влада Морозова «жила цирком, любила работу и закончила свою жизнь в нем».

22-летняя эквилибристка Влада Морозова 9 марта потеряла сознание за кулисами цирка. Спустя 3 часа девушка скончалась в реанимации. Причиной смерти артистки назвали остановку сердца.