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Воткинская мастерская «ОБРАZ» стала лауреатом окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

17:50, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Воткинская мастерская «ОБРАZ» стала лауреатом окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
17:50, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#театр\n#культура
Фото: Алексей Заметаев
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Театральная мастерская заняла третье место в номинации «Лучший детский спектакль».

Воткинск. Удмуртия. Подведены итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье» (6+). В списке лауреатов представлена воткинская театральная мастерская «ОБРАZ». Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Спектакль «А я думал, что это был сон…» воткинской театральной мастерской стал лауреатом третьей степени в номинации «Лучший детский спектакль».

Ранее мастерская «ОБРАZ» победила на региональном этапе «Театрального Приволжья, отметившись в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

17:50, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#театр\n#культура