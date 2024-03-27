Воткинская мастерская «ОБРАZ» стала лауреатом окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Воткинск. Удмуртия. Подведены итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье» (6+). В списке лауреатов представлена воткинская театральная мастерская «ОБРАZ». Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Спектакль «А я думал, что это был сон…» воткинской театральной мастерской стал лауреатом третьей степени в номинации «Лучший детский спектакль».

Ранее мастерская «ОБРАZ» победила на региональном этапе «Театрального Приволжья, отметившись в номинации «Детские театральные коллективы и студии».