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Ведущему артисту театра кукол Удмуртии Александру Мустаеву вручили награду «За заслуги перед Отечеством» I степени

14:40, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ведущему артисту театра кукол Удмуртии Александру Мустаеву вручили награду «За заслуги перед Отечеством» I степени
14:40, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#награды\n#артисты\n#культура\n#театр
Фото: vk.com/solovev_vm
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Сейчас он преподает ораторское мастерство молодым талантам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наградили артиста-кукловода, ведущего мастера сцены Государственного театра кукол Удмуртской Республики, заслуженного артиста России Александра Мустаева. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. 

Он отметил, что народный артист Удмуртии сыграл на сцене местного театра кукол десятки разных ролей и запомнился многим поколениям зрителей. Также Александр Гаевич несколько лет является председателем Союза театральных деятелей Удмуртии и секретарем Союза театральных деятелей России. Сейчас он преподает ораторское мастерство. 

За работу на благо региона Александр Мустаев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.  

14:40, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#награды\n#артисты\n#культура\n#театр