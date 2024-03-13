Ведущему артисту театра кукол Удмуртии Александру Мустаеву вручили награду «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наградили артиста-кукловода, ведущего мастера сцены Государственного театра кукол Удмуртской Республики, заслуженного артиста России Александра Мустаева. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Он отметил, что народный артист Удмуртии сыграл на сцене местного театра кукол десятки разных ролей и запомнился многим поколениям зрителей. Также Александр Гаевич несколько лет является председателем Союза театральных деятелей Удмуртии и секретарем Союза театральных деятелей России. Сейчас он преподает ораторское мастерство.

За работу на благо региона Александр Мустаев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.