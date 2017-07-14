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      Свалку бытовых отходов ликвидировали в Балезинском районе

      09:00, 14 июля, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 14 июля, 2017
      Ксения Чернова
      155
      0
      #экология\n#Балезино\n#Удмуртия\n#суд
      Фото: Pixabay
      155
      0

      Мусором было завалено более 500 кв м.

      Балезино. Удмуртия. Несанкционированную свалку бытовых отходов ликвидировали в Балезинском районе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, незаконный полигон располагался на дороге Игра – Глазов – Кожило.

      Мусором было завалено более 500 кв м участка, который, как выяснилось, принадлежит администрации Балезинского района.

      «Мер, направленных на соблюдение норм санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, со стороны собственника долгое время не предпринималось, что повлекло образование свалки отходов различной категорий», - отмечают в прокуратуре.

      Представителям надзорного органа удалось заставить власти района ликвидировать свалку только через суд.

      09:00, 14 июля, 2017
      Ксения Чернова
      155
      0
      #экология\n#Балезино\n#Удмуртия\n#суд

       

       

       

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