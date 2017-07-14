Мусором было завалено более 500 кв м.

Балезино. Удмуртия. Несанкционированную свалку бытовых отходов ликвидировали в Балезинском районе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, незаконный полигон располагался на дороге Игра – Глазов – Кожило.

Мусором было завалено более 500 кв м участка, который, как выяснилось, принадлежит администрации Балезинского района.

«Мер, направленных на соблюдение норм санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, со стороны собственника долгое время не предпринималось, что повлекло образование свалки отходов различной категорий», - отмечают в прокуратуре.

Представителям надзорного органа удалось заставить власти района ликвидировать свалку только через суд.