Два десятка дальнобойщиков устроили акцию против «Платона» на Можгинском тракте

Их фуры стоят на обочине дороги.

Ижевск. Удмуртия. Дальнобойщики Удмуртии присоединились к всероссийской акции против государственной системы «Платон». Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД республики Вениамин Вычужанин, на обочине Можгинского тракта выстроились с лозунгами 10 грузовых автомобилей и столько же легковых.

«Там у нас сейчас находятся около 10 грузовых автомобилей и такое же количество легковых, около 30-35 человек. Никаких помех дорожному движению не создают, у сотрудников полиции вопросов к ним нет, наряды ГИБДД находятся на месте, обеспечивают безопасность дорожного движения. Транспортные средства и люди размещаются на обочине. Информации, что на других дорогах Удмуртии проходит акция – нет», - сказал Вычужанин.

Координатор протестной акции дальнобойщиков в Удмуртии Алексей Родионов рассказал о главных причинах такой «стачки».

«Это не налог, а сбор. Именно этот сбор идет в коррумпированные компании, я так считаю. Просто на просто, мы платим частному лицу, чего быть не должно. Мы платим все налоги, мы не серые, не черные перевозчики. Мы платим НДС, платим акцизы на топливо, платим транспортный налог. И это сбор, когда дальнобойщиков сделали просто какими-то налоговыми агентами, платить не собираемся и не будем», - сказал Родионов.

По его словам, второй причиной акции стали автоматические весовые.

«Тоже замечательное явление. Никакого контрольного взвешивания. Просто через две недели приходит письмо счастья, что ты должен 450 тыс. рублей отдать, потому что в момент движения взвесили неправильно», - подытожил координатор протестной акции дальнобойщиков Алексей Родионов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии к концу 2017 года отремонтируют пять мостов на деньги, перечисленные грузоперевозчиками через госсистему «Платон». На это уже направили 664,6 млн рублей.

Наша справка: «Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Ее запустили 15 ноября 2015 года. Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, оплачивается двумя способами – с помощью маршрутной карты или бортового устройства.