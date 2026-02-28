Можга. Удмуртия. В Удмуртии мошенники развели на деньги 36-летнего жителя Можги, который пытался получить услуги интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина сам обратился в полицию и пояснил, что наткнулся в интернете на сайт по оказанию секс-услуг. Выбрав девушку, он позвонил ей по указанному номеру. Под предлогом внесения предоплаты, а также оплаты страховок злоумышленница убедила его перевести деньги на указанный счёт.

После этого можгинцу позвонил мужчина, сообщив, что по его вине заблокирован сайт, и потребовал перевести деньги для «разблокировки системы». На этом моменте потерпевший понял, что общается с мошенниками.

Общий ущерб составил 23 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.

Ранее в Ижевске завершили расследование уголовного дела против семи жителей, которых обвиняют в организации занятия проституцией.