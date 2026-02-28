Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Под видом оказания интимных услуг мошенники развели жителя Можги

14:47, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Под видом оказания интимных услуг мошенники развели жителя Можги
14:47, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
71
0
#Можга\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#мошенники\n#проституция
Источник фото: ИИ
71
0

Мужчина потерял 23 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии мошенники развели на деньги 36-летнего жителя Можги, который пытался получить услуги интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина сам обратился в полицию и пояснил, что наткнулся в интернете на сайт по оказанию секс-услуг. Выбрав девушку, он позвонил ей по указанному номеру. Под предлогом внесения предоплаты, а также оплаты страховок злоумышленница убедила его перевести деньги на указанный счёт.

После этого можгинцу позвонил мужчина, сообщив, что по его вине заблокирован сайт, и потребовал перевести деньги для «разблокировки системы». На этом моменте потерпевший понял, что общается с мошенниками.

Общий ущерб составил 23 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.

Ранее в Ижевске завершили расследование уголовного дела против семи жителей, которых обвиняют в организации занятия проституцией.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:47, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
71
0
#Можга\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#мошенники\n#проституция